بالصور.. الملكة رانيا تزور مدرسة الشفاء بنت عوف الثانوية في جبل النظيف

عادت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، إلى مرحلة الثانوية بجلوسها على مقاعد الطلاب في مدرسة “الشفاء بنت عوف” الثانوية بنات في جبل النظيف بالأردن.

ونشرت الملكة عدة صور عير صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، معلقة “خلال زيارة إلى مدرسة الشفاء بنت عوف الثانوية في جبل النظيف”.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، فإن الملكة اطلعت على برامج مبادرة التعليم الأردنية المطبقة في المدرسة، كما اطلعت على غرفة صالون الموسيقى، التي تم تجهيزها من قبل مؤسسة (لأنّني أهتمُ) غير الربحية بدعم من شركة اسكدنيا للبرمجيات.

في بداية الجولة، استمعت الملكة رانيا إلى شرح حول المبادرة من صاحبة فكرة صالون وطن للموسيقى، ضحى عبدالخالق، التي أشارت إلى أن هذا الصالون تأسس عام 2013 في مركز الحُسين الثقافي في رأس العين، تحت اسم صالون اسكدنيا بهدف استقطاب الطلاب الأقل حظا.

وضمن أحد برامج مبادرة التعليم الأردنية، تابعت جانبا من درس تعليمي ينفذ عبر تقنية سكايب مع مدرسة الفتاة اللاجئة في القدس ضمن التوأمة مع مدارس مبادرة “مدرستي” فلسطين حول المطر الحامضي وآثاره البيئية.