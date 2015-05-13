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5 شركات تعلن توفير مليون جرعة من السوفالدي استجابة لدعوة الرئيس

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5 شركات تعلن توفير مليون جرعة من السوفالدي استجابة لدعوة الرئيس 5 شركات تعلن توفير مليون جرعة من السوفالدي استجابة لدعوة الرئيس

عقار السوفالدي

قال د. يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: هناك 5 شركات وطنية أعلنت توفير عقار السوفالدي بأسعار مخفضة استجابة لدعوة الرئيس لعلاج مليون مريض بفيروس سي، مشيرا إلى أن الملف تتولاه الرئاسة لأهميته.

وأضاف عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس السيسي طالب بتوفير مليون عقار لفيروس سي خارج الكمية المحددة حاليا، وأوضح أن القضية أكبر بكثير من توفير مليون جرعة في الأسواق، مؤكدا أن هذا واجب علينا في إشارة منه إلى أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات ووزارة الصحة.

وتابع: بها أعداد كبيرة جدا من المواطنين مرضى بفيروس سي، ولا يعلمون أنهم مصابين به، لافتاً أن وزارة الصحة تقوم بدورها في علاج المرضى بجانب تضافر الجهود المبذوله من أجهزة الدولة.

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