محافظ بني سويف يقيل 8 أطباء بمستشفى إهناسيا المركزي أثناء زيارة مفاجئة

قام المستشار محمد سليم محافظ بني سويف بزيارة مفاجئة لمستشفى إهناسيا المركزي، بعد منتصف ليلة أمس، لمتابعة مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل، وانتظام الأطباء، وأطقم التمريض بالمستشفى وتشجيعهم وتحفيزهم على التفاني في العمل، حيث تفقد عددًا من الأقسام منها ” الطوارئ ، والاستقبال ، والأطفال “، مشدددًا خلالها علي ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو إهمال يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، وأننا نعمل حاليًا بمبدأ الثواب والعقاب.

وقرر المحافظ إحالة 8 أطباء بالمستشفى للتحقيق ، لعدم تواجدهم بالعمل ، وذلك بأقسام الجراحة ، والأطفال ، والنسا ، والعظام ، والعمليات، والاستقبال، بالإضافة إلى التحقيق مع 2 فني معمل وأشعة لنفس السبب، مشددًا على اتخاذ كافة الاجرءات القانونية الحاسمة حيالهم، وتوقيع أشد الجزاء لتقصيرهم في أداء عملهم وواجبهم.

وخلال الجولة ، إستمع المحافظ لمطالب وشكاوى بعض المواطنين المترددين على المستشفى ، حيث كلف وكيل وزارة الصحة بالوقوف ميدانياً على المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا الملف الهام الذي يتعلق بصحة المواطن ، والعمل الجاد والمتواصل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين ، مؤكداً أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على النهوض بمستوى الخدمة الصحية التي تقدم للمواطن .

وفي إستجابة فورية وجه المحافظ بتحويل الطفل” رامي عبد الستار” عمار 7 سنوات ، لمستشفى بني سويف العام ، والذي يعاني من كسور بالعظام ، وذلك لإجراء الأشاعات اللازمة ، ولإمكانية التدخل الجراحي إذا لزم الأمر .