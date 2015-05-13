بالصور.. إحباط تهريب كميات حصان البحر وأسماك داخل ٣٤٢٢ طردا

أحبطت جمارك صادر بدر أكبر محاولة تهريب كمية كبير من فرس البحر والأسماك والكابوريا المجففة الممنوع تصديرها طبقا لقوانين الحياة البرية داخل ٣٤٢٢ طردا قبل تصديرها إلي العراق داخل إحدي الحاويات .

صرحت مصادر جمركية اشتبه مصطفي شوكت مأمور الجمرك أثناء إنهاء إجراءات تصدير شحنة أعشاب داخل ٣٢٤٤ طردا ضمن ٣٦ طن أعشاب مصدرة إلي العراق في بعض الطرود ، بفتحها أمام كامل متولي مدير الجمرك عثر علي كميات كبيرة من حصان البحر والأسماك والكابوريا المجففة ، وأمر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادر في بدر بوقف إجراءات التصدير وإتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش باقي الطرود ، وطالب حسن عبد السلام رئيس إدارة جمارك منطقة وسط وجنوب بتشكيل لجنة من الحياة البرية لفحص المضبوطات التي تم ضبطها ومنعها من السفر طبقا لقوانين الحياة البرية البحرية .