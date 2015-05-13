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الموسم الـ15 هو الأخير من American Idol

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الأربعاء 13-05-2015 18:40

أعلنت Fox أنها ستوقف برنامج American Idol بعد عرض آخر موسم له في 2016، وهو الموسم الـ15.
وشرح رئيس مجلس إدارة شبكة Fox الأمريكيةGary Newman دوافع هذا القرار بقوله: "كان القرار صعباً علينا جميعاً. ولطالما كان البرنامج مهمّاً وحيوياً بالنسبة إلى شبكتنا. وبعد مناقشات طويلة مع منتجيه، وصلنا إلى أنه يجب أن ينتهي الآن، ولكن بطريقة احتفالية".
وتابع: "الموسم الأخير سيكون احتفالاً يليق بانتهاء البرنامج، وسيضم: Jennifer Lopez و Keith Urban و Harry Connick Jr كأعضاء لجنة تحكيم".
وأشار إلى أن Ryan Seacrest، الذي قدّم الموسم الأول من برنامج American Idol هو من سيقدّم الموسم الأخير منه.
وشكّل هذا القرار صدمة لدى الكثيرين، في ظلّ تزامنه مع بدء عرض الحلقات المباشرة من الموسم الـ14، منذ أسبوع تقريباً.
يُذكر أنّ برنامج American Idol ساهم في نجاح العديد من النجوم مثل: Simon Cowell و Kelly Clarkson وCarrie Underwood وغيرهم.

 

"سيدتي نت" في ستوديوهات "أميركان أيدول" وهذا ما يفرّقه عن "أراب أيدول"‎

 

 

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