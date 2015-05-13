"سيدتي نت" تؤكد" هذه الجميلة هي ابنة هيفا وهبي الحقيقية

حصلت "سيدتي نت" منذ يومين على خبر حصري من خبيرة التجميل عبير حوارني عن وجود زينب إبنة النجمة هيفا وهبي في صالون "أضواء" في الكويت، الذي تقصده حوراني كل فترة حسب حجوزات التاتو والمكياج، وعلى هذا الأساس التقت عبير بالصدفة بـ"زينب" التي أتت إلى الصالون برفقة إبنتها رهف وهو بالمناسبة تملكه فاطمة فواز وهي ابنة عم زوج زينب.

بعض المواقع حاولت التشكيك في هوية زينب، مؤكدة أن هذه الأخيرة خدعت خبيرة التجميل، وأنها ليست ابنه هيفا.

"سيدتي نت" تؤكّد أنّ هذه الجميلة هي نفسها زينب، والشبه بينها وبين والدتها واضح للعيان.

أما بخصوص ما قيل عن أن زينب "الحقيقة" محجبة، فهي بالفعل كانت تضع الحجاب في مدرستها الإسلامية.

هذا ما فعلته ابنة هيفاء وهبي في صالون عبير حوراني!

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