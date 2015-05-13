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بالصور.. «اطردوا السفير البريطاني » الأكثر تداولًا بعد على تغريدة «عامل النظافة»

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بالصور.. «اطردوا السفير البريطاني » الأكثر تداولًا بعد على تغريدة «عامل النظافة» بالصور.. «اطردوا السفير البريطاني » الأكثر تداولًا بعد على تغريدة «عامل النظافة»

“جون كاسن” السفير البريطاني بالقاهرة

كتب : محمد سويلم

أثارت تصريحات “جون كاسن” السفير البريطاني بالقاهرة، عن فرص العمل المتوفرة لأبناء عمال النظافة في السفارة البريطانية بالقاهرة،  حيث أعلن خلال تغريدة له على موقع «تويتر»، قال فيها: «عايز تشتغل في السفارة البريطانية؟ نرحب بالجميع ونرحب بابن عامل النظافة».

وسادت حالة من الإستياء وموجة من الغضب وأخرى من السخرية، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وذلك تزامنا مع تصريحات وزير العدل المستقيل أن نجل عامل النظافة لن يعتلي منصة القضاء أو يدخل السلك القضائي.

ودشن النشطاء هاشتاج تحت عنوان “اطردوا السفير البريطاني”، وتصدر الهاشتاج قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في بعد ساعة من تدشينه،

وعبر فيه البعض عن غضبهم من هذا التصريح الذي اعتبره بمثابة إحراج للحكومة المصرية، ومحاولة لهدم الدولة، والمطالبة بطرده، وذلك بعد تصريحات وزير العدل.

وتناول آخرون الموضوع بسخرية مطلقين بعض التعبيرات كالأتي “السفارة البريطانية في مصر تابعة للإخوان”، “السفير البريطاني أصلًا إخوان”، “ايه اللي مضايقكم من التصريح المحترم ده”، “اطردوا أي حد ممكن يوريكم قد إيه انتم أقذار ودولتكم دولة متخلفة”، “بس يا مواكيس .. كتر خير الراجل إنه طلع أحسن من وزيركم”، “يا أوساخ تقبلوا حقيقة إن حياتنا في مصر مليانة عنصرية”، ”ابن عامل النظافة نفسه يطالب بطردك يا سفير الإمبراطورية التي غابت عنها الشمس بسبب عجرفتها”، “أنا بقول بدل ما نطرده ونشتمه نبعتله كل أولاد عمال النظافة بكرة على السفارة يشغلهم”.

 

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