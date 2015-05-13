محافظ جنوب سيناء يشكر القوات المسلحة والرى على تنفيذ "مشروع السيول"

قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر للقيادة السياسية الواعية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تنفيذ أكبر مشروع لحماية المحافظة من أخطار السيول، كما قدم الشكر إلى والقوات المسلحة، وبالتحديد الشركة الوطنية للمقاولات، التى أخذت عَلِى عاتقها تنفيذ هذا المشروع العملاق، وهو حماية وادى وتير من أخطار السيول بتكلفة ٢٥٥ مليون جنيه، وفى أقل من ٧ شهور تم تنفيذ ٨٢٪ من أعمال السدود والبحيرات.

وأشاد المحافظ بمجهود الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية، الذى أخذ على عاتقه تخطيط ومتابعة أكبر مشروع حماية للسيول فى تاريخ مصر وتاريخ جنوب سيناء بتكلفة تصل إلى ٦٠٠ مليون جنيه تم تنفيذ المرحلة الأولى لحماية طابا ونويبع من السيول بتكلفة ٣١٠ ملايين جنيه.

>جاء ذلك أثناء تفقد فودة والمغازى سدود وبحيرات وادى وتير، حيث أمر المحافظ بتسليم مشروع ٩٦ وحدة سكنية المتوقفة منذ ٢٠ عاما بمدينة نويبع بسبب إنشائها فى مجرى السيل دون عمل الحماية اللازمة لها من أخطار السيول.

من جانبه قال المهندس حسام المغازى، وزير الرى، إن وادى وتير من أخطر الوديان على مستوى مصر ويتعرض للسيول كل عام وما حدث من إقامة سدود وبحيرات صناعية لتخزين المياه فى هذا الوقت القصير يعد إنجازًا لم يحدث، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

فى سياق متصل اللواء أشرف حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن الشركة نفذت مشروع حماية وتير من السيول فى وقت قياسى، موضحا أن بمعظم السدود والبحيرات تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪ وتم بالفعل تخزين ما يقرب ١٥ مليون متر مكعب فى البحيرات الثلاث، عندما تعرض الوادى إلى السيول منتصف أبريل الماضى، وأوضح أن هذه البحيرات والسدود توفر المياه، التى سيتم استخدامها فى الزراعة والرى والشرب إلى جانب حماية نويبع من خطر السيول.

وأكد مدير الشركة الوطنية أن الشركة انفقت يوميا مليون جنيه من أجل تنفيذ هذا المشروع واستخدمت نحو ١٨٠ معدة و١٠٠٠ عامل فى اليوم الواحد من أجل إنجاز المشروع قبل أكتوبر القادم وفقا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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الدكتور حسام المغازى، وزير الرى واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البحيرات سدود وبحيرات وادى وتير.



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الدكتور حسام المغازى واللواء خالد فودة أثناء تفقد أحد السدود



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صورة تذكارية مع العاملين فى الموقع السدود والبحيرات



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أحد الموقع مشروع تنفيذ الحماية من خاطر السيول