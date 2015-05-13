بالفيديو.. وزير السياحة يأمر بالتحقيق فى منع سعوديين من دخول مطعم بسبب ملابسهم

كلف وزير السياحة، خالد رامى، قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بفتح التحقيق مع أحد المطاعم بمنطقة الشيخ زايد، فى واقعة عدم السماح لعائلة سعودية من دخول المطعم لارتدائهم "الجلباب الخليجى".

وأشار الوزير فى بيان إلى أنه يثمن دور المملكة العربية السعودية الداعم لمصر وحرص الوزارة على تمتين جسور التواصل مع الدول العربية فى مجالات السياحة والضيافة، موضحا أن ما حدث واقعة فردية سيتم التحقيق فيها ولا تعبر إطلاقًا عن نهج المصريين فى استقبالهم وحفاوتهم بالأشقاء العرب، مشددا على أن مصر تفتح ذراعيها لكل العرب، وتكن كل التقدير للمملكة السعودية ومواطنيها.

وفى سياق متصل، أكد وزير السياحة، خالد رامى، على أهمية السياحة العربية بالنسبة لمصر، لافتا إلى إطلاق حملة مصر قريبة، التى تستهدف السوق العربى فى 25 مايو الجارى.