إعفاء مدير مستشفى سمسطا المركزي ونائبه من عملهما وتحويلهما للتحقيق ببني سويف‎

قام الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة بزيارة مفاجئة لمستشفى سمسطا المركزي، حيث تم رصد العديد من السلبيات أثناء المرور، أهمها عدم تواجد الأطباء المقيمين والأخصائيين بالمستشفى، وعدم فاعلية أقسام الأشعة والمعمل والعمليات بالمستوى المناسب وتواجد طبيبة مقيمة واحدة بالمستشفى تقوم بكافة الأعمال، بالإضافة إلى شكوى المرضى من تدنى مستوى الخدمة الطبية بصفة عامة وبالحميات بصفة خاصة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار محمد سليم محافظ بني سويف للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة ، من خلال المتابعة المستمرة والزيارات المفاجئة للمستشفيات، والوحدات الصحية تنشيطاً للعاملين بها، والتعرف على المشكلات التي قد تواجههم في تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن، ومناقشة تذليلها على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نحتاج في هذه الفترة إلي جهودنا الحقيقيه لسرعة إنجاز أولويات المواطنين، ومنها الصحة التي بات تحقيقها أهم مطلب شعبي.

وفي هذا السياق، شدد المحافظ على، “أنه لا مكان بيننا لمقصر أو مهمل، ومبدأ الثواب والعقاب هو منهج عملنا حاليًا”، ولذلك تم إعفاء مدير مستشفى سمسطا المركزى ونائبه من عملهما وتحويلهما للتحقيق العاجل، وكذلك تحويل الأطباء النواب المقيمين والأخصائيين المناوبين المتغيبين للتحقيق، وتكليف الدكتور محسن محمد علي مديرًا للمستشفى.

بينما تمت مكافأة ٧ أفراد من التمريض والعاملين الجادين، والطبيبة المتواجدة نظير التفاني في أداء عملهم.