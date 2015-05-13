أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إعفاء مدير مستشفى سمسطا المركزي ونائبه من عملهما وتحويلهما للتحقيق ببني سويف‎

Google+ Print
إعفاء مدير مستشفى سمسطا المركزي ونائبه من عملهما وتحويلهما للتحقيق ببني سويف‎ إعفاء مدير مستشفى سمسطا المركزي ونائبه من عملهما وتحويلهما للتحقيق ببني سويف‎

المستشار محمد سليم

قام الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة بزيارة مفاجئة لمستشفى سمسطا المركزي، حيث تم رصد العديد من السلبيات أثناء المرور، أهمها عدم تواجد الأطباء المقيمين والأخصائيين بالمستشفى، وعدم فاعلية أقسام الأشعة والمعمل  والعمليات بالمستوى المناسب وتواجد طبيبة مقيمة واحدة بالمستشفى تقوم بكافة الأعمال، بالإضافة إلى شكوى المرضى من تدنى مستوى الخدمة الطبية بصفة عامة وبالحميات بصفة خاصة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار محمد سليم محافظ بني سويف للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة ، من خلال المتابعة المستمرة والزيارات المفاجئة للمستشفيات، والوحدات الصحية تنشيطاً للعاملين بها، والتعرف على المشكلات التي قد تواجههم في تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن، ومناقشة تذليلها على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نحتاج في هذه الفترة إلي جهودنا الحقيقيه لسرعة إنجاز أولويات المواطنين، ومنها الصحة التي بات تحقيقها أهم مطلب شعبي.

وفي هذا السياق، شدد المحافظ على، “أنه لا مكان بيننا لمقصر أو مهمل، ومبدأ الثواب والعقاب هو منهج عملنا حاليًا”، ولذلك تم إعفاء مدير مستشفى سمسطا المركزى ونائبه من عملهما وتحويلهما للتحقيق العاجل، وكذلك تحويل الأطباء النواب المقيمين والأخصائيين المناوبين المتغيبين للتحقيق، وتكليف الدكتور محسن محمد علي مديرًا للمستشفى.

بينما تمت مكافأة ٧ أفراد من التمريض والعاملين الجادين، والطبيبة المتواجدة نظير التفاني في أداء عملهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا