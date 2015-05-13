بالصور.. لطيفة ولطفي بوشناق يقدمان قصيدة “رسالة إلى الأمة” بمنتدى دبي للإعلام

قام فناني تونس لطفى بوشناق ولطيفة بإلقاء قصيدة “رسالة إلى الأمة” من كلمات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء بحفل جائزة الصحافة العربية بمنتدى دبي للإعلام.

لطيفة شاركت بالمنتدى من خلال جلسة عن رسالة الفنان في الوقت الحالي ،وتأثيره على الجمهور في الأعمال التي يقوم بها وبآرائه خاصةً السياسية والإجتماعية.

> ويقول مطلع قصيدة “رسالة إلى الامة “.

(مـــــايَصـــــنَعُ الشّـــــعرُفينـــــاأيُّهــــاالعَــــرَب /مــــادام قــــد مــــاتَ فــــي أرواحنــــاالغَضَـــب /وأيــــــــنَ مِنَّــــــــا يــــــــد التَّـــــــاريخ توقظُنـــــــا /فرُبَّمــــــــاالقـــــــومُ نـــــــاموا بعـــــــدما تَعِبـــــــو/وأيُّ سيــــــــــــــفٍ نضــــــــــــــوناهُ لِنَكبتنــــــــــــــا /حتــــــى ولــــــوْكـــــانَ سيفـــــاًأصـــــلُهُ لُعَـــــب)