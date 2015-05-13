القبض على سائق بحوزته 500 قرص مخدر فى الإسكندرية

تمكن النقيب كريم رمضان والنقيب شادى الجبرى الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية من ضبط "أحمد ف م" 25 سنة سائق مقيم دائرة قسم اللبان بحوزته عدد " 500 " قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ 100 جنيه محكوم عليه فى عدد 2 قضية ضرب، منها القضية جنح مينا البصل غيابياً بالحبس لمدة 6 شهور.

أقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات الدخيلة وجارى العرض على النيابة.