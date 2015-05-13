أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على سائق بحوزته 500 قرص مخدر فى الإسكندرية

Google+ Print
القبض على سائق بحوزته 500 قرص مخدر فى الإسكندرية القبض على سائق بحوزته 500 قرص مخدر فى الإسكندرية
تمكن النقيب كريم رمضان والنقيب شادى الجبرى الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية من ضبط "أحمد ف م" 25 سنة سائق مقيم دائرة قسم اللبان بحوزته عدد " 500 " قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ 100 جنيه محكوم عليه فى عدد 2 قضية ضرب، منها القضية جنح مينا البصل غيابياً بالحبس لمدة 6 شهور.

أقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات الدخيلة وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365