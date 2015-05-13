القبض على مسجل خطر هارب من 22 قضية سرقة ومخدرات وسلاح بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن بمركز طوخ من القبض على عاطل سبق اتهامه فى 22 قضية سلاح ومخدرات وسرقة بالإكراه وبحوزته سلاح نارى وكمية من المخدرات، وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ باختباء المتهم الهارب رضا م ع سن 30 سنة فى منطقة زراعية بقرية العمار بطوخ، تم عرض المعلومات على اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، فتوجهت قوة كبيرة من رجال الأمن، وتم مداهمة الوكر، وألقى القبض على المتهم.

وتبين أنه سيق اتهامه فى ( 22 ) قضايا [سلاح – مخدرات – سرقة] آخرها 66 جنايات "أ د ط" مركز طوخ لسنة 2011 – سلاح. مسجل شقى خطر تحت رقم 1989 فئة ب – سرقات عامة.

وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 6444 - 14 و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته.