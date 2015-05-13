ضبط عاطل انتحل صفة شرطى للاستيلاء على 2000 جنيه من مواطن بالإسكندرية

قام عاطل بالنصب على مواطن بالإسكندرية، والاستيلاء منه على مبلغ 2000 جنيه بعد إيهامه باستخراج رخصة قيادة مهنية له.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغًا من "محمد.ا.م.م" 39سنة عامل، مقيم دائرة قسم كرموز، ضد "ياسر.ع.م.ر" 44 سنة عاطل مقيم دائرة مينا البصل المحكوم عليه فى 15 قضية "تبديد – شيك - فض أختام"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 6 سنوات، منها القضية جنح مينا البصل "تبديد" غيابيًا بالحبس لمدة سنة، لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة والنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 2000 جنيه نظير مساعدته فى استخراج رخصة قيادة مهنية.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر جنح قسم سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.