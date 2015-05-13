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بيرهوف: الكل يعامل جوتزه ككبش فداء لهزيمة برشلونة

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بيرهوف: الكل يعامل جوتزه ككبش فداء لهزيمة برشلونة بيرهوف: الكل يعامل جوتزه ككبش فداء لهزيمة برشلونة

يرى أوليفر بيرهوف المدرب العام لمنتخب ألمانيا أن الانتقادات التي يتعرض لها ماريو جوتزه لاعب بايرن ميونيخ تعد ظالمة، وأنه يعامل ككبش فداء للهزيمة من برشلونة.

وكان بايرن ميونيخ ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من برشلونة بخمسة أهداف لثلاثة في مجموع المباراتين.

وتعرض جوتزه للعديد من الانتقادات بسبب مستواه المنخفض مع الفريق البافاري كان أبرزها من الرئيس الشرفي للنادي فرانز بيكنباور.

ولكن بيرهوف أكد في تصريحاته لصحيفة "بيلد" أن الجميع لا يركزون على أسباب هزيمة بايرن الرئيسية، وإنما ينتقدون جوتزه فقط.

وواصل"جوتزه لاعب رائع، ومازال صغيرا لكنه على الرغم من ذلك حقق العديد من الإنجازات الرائعة.

وأضاف"في بعض الأحيان لا تسير الأمور على نحو جيد مع اللاعبين وهذا طبيعي، أنا مقتنع جدا إن جوتزه سوف ينجح مع بايرن".

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