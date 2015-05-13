إسرائيل تعرب عن "خيبة أملها" لقرار الفاتيكان بالاعتراف بفلسطين

انتقدت إسرائيل الفاتيكان اليوم الأربعاء وقالت إن قرار الفاتيكان بتوقيع معاهدة مع السلطة الفلسطينية، للاعتراف رسميا بفلسطين كدولة هو قرار "مخيب للآمال".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ايمانويل نحشون: "نشعر بخيبة أمل لقرار الفاتيكان.. ونرى أنه لن يكون مفيدا فى إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات".

وقد أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء الانتهاء من المفاوضات مع مسئولين فلسطينيين بشأن اتفاقية يتم بمقتضاها الاعتراف بدولة فلسطين من الناحية الفعلية.

وأشار بابا الفاتيكان فرنسيس إلى "دولة فلسطين" عندما زار الأراضى المقدسة العام الماضي، إلا أن الفاتيكان لايزال يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى الان من الناحية الرسمية.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردى إن فرنسيس سيلتقى بالرئيس الفلسطينى محمود عباس يوم السبت المقبل.

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