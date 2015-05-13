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حملة مكبرة لإزالة آبار مزارع خضراوات تسرق مياه الشرب بطور سيناء

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قاد اليوم اللواء محمود سامى، نائب مدير أمن جنوب سيناء، يرافقه فوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس عاطف قدح، مدير منطقة جنوب سيناء، بالشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحى حملة إزالة كبلات كهرباء لعدد 24 بئرا تم سرقتها من محولات الكهرباء، التى تغذى مياه الشرب لمدينة طور سيناء.

وقال اللواء محمود سامى: إن الحملة تستهدف منع سرقة الكهرباء من محولات كهرباء الدولة، حيث يقوم أصحاب المزارع بحفر آبار بجوار الآبار التى تغذى المدينة بمياه الشرب، مما يؤثر على المخزون الجوفى للمياه علاوة على سرقة الكهرباء من المحولات الرئسية، التى تغذى الآبار.

فى حين قال فوزى همام، رئيس المدينة، إن الحملة مستمرة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، خاصة هذه المزارع، التى تستخدم كهرباء من المحولات الرسمية، التى تمد آبار المياه بالطاقة اللازمة.

من جانبه قال عاطف قدح مدير منطقة جنوب سيناء بالشركة القابضة للمياه إن الدراسات أكدت أنه على المدى البعيد سوف تؤثر هذه المزارع على مياه الشرب التى يستهلكها المواطنون بمدينة طور سيناء، وذلك إثر استخدام الأسمدة الكيماوية فى الزراعات فكان لابد من إزالة كابلات الكهرباء، التى تغذى آبار مياه المزارع وفى المرحلة القادمة سيتم إزالة تلك المزارع بعيدا عن منطقة آبار مياه الشرب، التى يعتمد عليها المواطنون بالمدينة.
>المحاسب فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء واللواء محمود سامى نائب مدير أمن جنوب سيناء أثناء الحملة الإزالة -اليوم السابع -5 -2015
>

المحاسب فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء واللواء محمود سامى نائب مدير أمن جنوب سيناء أثناء الحملة الإزالة

اللواء محمود سامى نائب مدير الأمن يتحدث مع أحد البدو أثناء الإزالة -اليوم السابع -5 -2015
>

اللواء محمود سامى نائب مدير الأمن يتحدث مع أحد البدو أثناء الإزالة

أحد المضربين يحدث مع اللواء محمود سامى نائب مدير الأمن -اليوم السابع -5 -2015
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أحد المضربين يحدث مع اللواء محمود سامى نائب مدير الأمن

حملة إزالة فى المزارع بطور سيناء -اليوم السابع -5 -2015
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حملة إزالة فى المزارع بطور سيناء


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