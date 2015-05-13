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رئيس جامعة سوهاج يشكل لجنة طبية لمتابعة حالة "بنات العمة فتحية"

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رئيس جامعة سوهاج يشكل لجنة طبية لمتابعة حالة "بنات العمة فتحية" رئيس جامعة سوهاج يشكل لجنة طبية لمتابعة حالة "بنات العمة فتحية"
تابع د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج اليوم حالات " أسرة الست فتحية " والتى تم حجزهن بالمستشفى الجامعى، وهن أربع فتيات معاقات حركيا، حيث تم عرضهن على لجنة استشارية تضم أساتذة متخصصين فى" المخ والأعصاب والباطنة والعظام ، والمسالك البولية وجراحة الأوعية الدموية" .

وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفى بصدد عمل تقرير شامل لكل حالة على حدة حتى يتسنى لإدارة الجامعة اتخاذ ما يلزم تجاه تلك الحالات بناء على ما سوف ينتهى إليه التشخيص، كما تعهد نور الدين أمام الأم " الست فتحية" بان الجامعة متكفلة بكافة مصاريف العلاج فى حالة إذا كان متوفرا بالمستشفى ، وان كان تلك الحالات تحتاج الى رعاية طبية من نوع خاص فسيتم مخاطبة كافة الجهات المعنية بداية من وزير الصحة ورؤساء الجامعات الى رفع الامر لمجلس الوزراء.

جدير بالذكر انه تم أيضا عمل الأشعات اللازمة لهم فى الرنين المغناطيسى والإشاعات المقطعية وقياس سرعة توصيل الأعصاب والعضلات ، وقد تم البدء فى إجراءات العلاج والتأهيل اللازم لهذه الحالات.

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