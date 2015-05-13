مجلس منطقة الإسكندرية للتايكوندو يقدم استقالة مسببة إلى وزارة الرياضة

قرر مجلس إدارة منطقة الاسكندرية للتايكوندو برئاسة إيهاب جابر التقدم باستقالة جماعية مسببة إلى خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بسبب تعنت رئيس الاتحاد ضد المنطقة.

أكد إيهاب جابر رئيس المنطقة أنه سيتقدم تقديم الاستقالة غدا بسبب ما يقوم به رئيس الاتحاد ضد المنطقة وشخصنة الأمور بما يصب فى المصالح الانتخابية، حيث حرض بعض المدربين من المنطقة بتقديم شكاوى كيدية، وهوما ثبت عكسه بعد تفتيش الجهة الادارية، بالاضافة إلى التلاعب فى درجات الحافز الرياضى وقت وجوده بلجنة المسابقات.

اضاف جابران الاستقالة سيتقدم بها كلا من ايمن سعيد، معتز فاروق، سيد الدهراوى، ايمان انور اعضاء مجلس ادارة الاسكندرية .

- التايكوند يكثف "جلساته الفردية" قبل التصويت على استضافة تصفيات الأولمبياد