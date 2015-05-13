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بالصور..الرئيس السيسى يلتقى قيادات حزب الوفد ويدعو لاحتواء الخلاف الداخلى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمجموعة من قيادات حزب الوفد شملت كلاً من الدكتور البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور بهـاء أبو شُقة، سكرتير عام الحزب، وفؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، وعصام شيحة، عضو الهيئة العليا والمستشار نالقانونى للحزب.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تقتضى إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات وتوحيد الصف وتكاتف الجهود فى مواجهة مختلف التحديات.

وأضاف الرئيس أنه يتعين التنسيق والتعاون بين مختلف القوى السياسية، سواء داخل الحزب الواحد أو بين الأحزاب وبعضها، وذلك فى ضوء الإعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية، لتشكيل مجلس نواب واعٍ ومسئول وقادر على إحالة نصوص الدستور الذى أقره المصريون إلى واقع ملموس فى حياة المواطنين، بما يساهم فى تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس وجّه باِحتواء الخلاف الداخلى فى حزب الوفد، حرصاً عليه كقلعة من قلاع الحياة السياسية المصرية، وحفاظاً على تاريخه باِعتباره أميناً على تراث الحركة الوطنية. وفى إطار رغبة الأطراف فى رأب الصدع، تم الاتفاق على إنهاء الأزمة بشكل يرضى جميع الأطراف، وفى إطار من الشفافية والديمقراطية التى تعد من ثوابت حزب الوفد.

الرئيس يلتقى قيادات حزب الوفد -اليوم السابع -5 -2015
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الرئيس يلتقى قيادات حزب الوفد

الرئيس السيسى والدكتور السيد البدوي رئيس الحزب والدكتور بهـاء أبو شُقة وفؤاد بدراوي ، وعصام شيحة -اليوم السابع -5 -2015
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الرئيس السيسى والدكتور السيد البدوي رئيس الحزب والدكتور بهـاء أبو شُقة وفؤاد بدراوي ، وعصام شيحة

جانب من لقاء الرئيس وقيادت حزب الوفد -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من لقاء الرئيس وقيادت حزب الوفد

الرئيس يدعو لحل خلافات حزب الوفد -اليوم السابع -5 -2015
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الرئيس يدعو لحل خلافات حزب الوفد

لقاء الرئيس السيسى وقيادات حزب الوفد -اليوم السابع -5 -2015
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لقاء الرئيس السيسى وقيادات حزب الوفد


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