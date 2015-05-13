صورة وزير دفاع كوريا الشمالية وهو نائم تسببت فى إعدامه رميًا بالرصاص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" صورة لوزير الدفاع الكورى الشمالى هيون يونج شول أثناء نومه خلال خطاب كيم جونج أون الرئيس الكورى الشمالى والتى تسببت فى إصدار قرار جمهورى بإعدامه رميًا برصاص مدفع مضاد للطيران.

وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، قد أعلنت الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" أن النظام الكورى الشمالى أعدم وزير الدفاع هيون يونج شول رميًا برصاص مدفع مضاد للطيران، وذلك بتهمة عدم الولاء للزعيم كيم جونج أون والتقليل من احترامه.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن نائب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية هان كيم بيوم قوله أمام لجنة برلمانية إن المئات من المسئولين فى النظام الكورى الشمالى حضروا عملية الإعدام التى جرت فى 30 إبريل.

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن سبب إعدام هيون هو نومه خلال كلمة للزعيم كيم جونغ أون فى استعراض عسكرى أمام مئات الضباط من الجيش الكورى الشمالى.

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