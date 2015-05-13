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مدير شرطة النقل: "خسارة الأموال فى البورصة"وراء انتحار مواطن بمحطة غمرة

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مدير شرطة النقل: "خسارة الأموال فى البورصة"وراء انتحار مواطن بمحطة غمرة مدير شرطة النقل: "خسارة الأموال فى البورصة"وراء انتحار مواطن بمحطة غمرة
أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن المواطن الذى ألقى نفسه أمام قطار المترو بمحطة غمرة، كان يمر بضائقة مالية بعد أن خسر أمواله فى البورصة.

وأشار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن رجال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق تلقوا بلاغا صباح اليوم من الخدمة المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق، بإلقاء شخص نفسه أمام قطار المترو، قيادة السائق عبدالرازق أبو الفتوح ما أدى لوفاته وبالفحص تبين أنه "أسعد لطفى حنين" 40 سنة، مقيم منطقة الخلفاوى، بشبرا.

وبسؤال ابن المتوفى "بيتر" - 20 سنة، طالب، مقيم الشرابية - قرر أنه كان يمر بضائقة مالية لخسارته فى البورصة وأصابته باكتئاب وبسؤال شاهدى الواقعة "مايكل كمال كامل"، 33 سنة، فنى أمن صناعى بجهاز المترو، و"أحمد فارس طه" 26 سنة، مندوب خدمة عملاء بشركة اتصالات، أكدا أن المتوفى ألقى نفسه أمام القطار فتحرر المحضر رقم 13/356 أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق لسنة 2015 وإرساله لقسم شرطة الظاهر لقيده وعرضه على النيابة.

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