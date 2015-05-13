أول صور لمنطقة استصلاح 10 آلاف فدان بالفرافرة ضمن مشروع "المليون"

ينشر "اليوم السابع" أول صور لمنطقة استصلاح 10 آلاف فدان بالفرافرة، كإشارة بدء مشروع استصلاح المليون فدان طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم الانتهاء من استصلاح ١٠ آلاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة ضمن مساحة ٢٥ ألف فدان يجرى استصلاحها وحفر الآبار الجوفية بها بمعرفة وزارة الرى من إجمالى ٩ مناطق يتم تنفيذها ضمن برنامج الرئيس لاستصلاح وتنمية مليون فدان منها ٩٦ ألف فدان بمنطقة الفرافرة.

وأضاف هلال فى تصريحات صحفية على هامش جولته فى منطقة الفرافرة أنه من المقرر أن يتم إنشاء ٣ قرى بالمنطقة تضم ٢٥٠٠ أسرة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة منها قريتان زراعيتان وثالثة خدمية تضم الخدمات الحكومية والمدارس والمجمع الصحى موضحًا أن هذه القرى يتم إنشاؤها بالتنسيق بين الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمقرر الانتهاء منها فى أكتوبر المقبل.



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١٠ آلاف فدان جار استصلاحها بمنطقة الفرافرة القديمة ضمن مساحة ٢٥ ألف فدان



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وزير الزراعة يعلن عن إنشاء ٣ قرى بالمنطقة تضم ٢٥٠٠ أسرة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة



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أهالى الفرافرة خلال استقبالهم وزير الزراعة



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صلاح هلال وزير الزراعة يعلن عن تخصيص بعض المساحات ضمن مناطق استصلاح المليون فدان لمركز البحوث الزراعية



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جانب من الأراضى الصحراوية التى سيتم استصلاحها



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منطقة من الـ ٩ مناطق التى سيتم تنفيذها ضمن برنامج الرئيس لاستصلاح وتنمية مليون فدان منها ٩٦ ألف فدان بمنطقة الفرافرة.



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محرر اليوم السابع فى منطقة الفرافرة



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وزير الزراعة خلال جولته بمنطقة الفرافرة

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