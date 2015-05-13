بالفيديو.. مديرة اليونسكو ترتدى الإسدال داخل مسجد عمرو بن العاص

ارتدت إيرينا بوكوفا، مدير عام اليونسكو، الإسدال حال دخولها إلى مسجد عمرو بن العاص، فى منطقة مصر القديمة.

وكانت إيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة اليونسكو، قد تفقدت مجمع الأديان، وأكدت أنها شاهدت الوحدة الوطنية التى تعيش فيها مصر التى تستوعب ثلاثة أديان، الإسلام والمسيحية واليهودية، على مساحات متقاربة.

جدير بالذكر أن إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" افتتحت صباح اليوم ، مؤتمر "الثقافة تحت التهديد"، الذى تنظمه وزارتا الخارجية والثقافة، بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، ثم قامت بزيارة لجامعة الأزهر وإلقاء كلمة.

مديرة اليونسكو: مجمع الأديان دليل على الوحدة الوطنية فى مصر