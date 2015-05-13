أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

راعى كنيسة أبى سرجة: رئيس الوزراء سيشارك احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر

Google+ Print
راعى كنيسة أبى سرجة: رئيس الوزراء سيشارك احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر راعى كنيسة أبى سرجة: رئيس الوزراء سيشارك احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر

القس-أنجيلوس-جرجس

أكد القس أنجيلوس جرجس راعى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة فى تصريح خاص لــ «ONA»؛ أن الكنيسة ستنظم إحتفالية كبرى بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة أرض يوم الإثنين 1يونيو المقبل .
> وأوضح أنه يشارك فى الاحتفال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء،البابا تواضروس الثانى ، وعدد من الوزراء منهم وزير الثقافة ، وزير الآثار ، وزير المالية ،وزير السياحة ،وزير الإسكان وعدد من سفراء الدول الأجنبية وعدد من المسئولين والشخصيات العامة والفنانين
> وعلى جانب آخر أشار راعى ابى سرجة إلى أن أعمال الترميم فى الكنيسة مازالت مستمرة حتى تصل الكنيسة إلى شكلها الاصلى الذى كانت عليه فى عهودها الأولى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً

ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت