راعى كنيسة أبى سرجة: رئيس الوزراء سيشارك احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر

أكد القس أنجيلوس جرجس راعى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة فى تصريح خاص لــ «ONA»؛ أن الكنيسة ستنظم إحتفالية كبرى بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر يوم الإثنين 1يونيو المقبل .

> وأوضح أنه يشارك فى الاحتفال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء،البابا تواضروس الثانى ، وعدد من الوزراء منهم وزير الثقافة ، وزير الآثار ، وزير المالية ،وزير السياحة ،وزير الإسكان وعدد من سفراء الدول الأجنبية وعدد من المسئولين والشخصيات العامة والفنانين

> وعلى جانب آخر أشار راعى ابى سرجة إلى أن أعمال الترميم فى الكنيسة مازالت مستمرة حتى تصل الكنيسة إلى شكلها الاصلى الذى كانت عليه فى عهودها الأولى .