مقتل أبو علاء العفرى الرجل الثانى فى تنظيم "داعش" بالعراق

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل الرجل الثانى فى تنظيم داعش الإرهابى أبو علاء العفرى بغارة على تلعفر فى العراق، وذلك خلال غارة شنتها قوات التحالف الدولى.

وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طيران التحالف الدولى استهدف بغارة جوية الرجل الثانى فى تنظيم داعش الإرهابى أبوعلاء العفرى، استنادا إلى معلومات استخباراتية عراقية دقيقة.

وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء، أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا للعفرى مع "قاضى قضاة ولاية الجزيرة والبادية" أكرم قرباش المكنى الملا ميسر، وعدد كبير من قيادات التنظيم فى جامع الشهداء بمنطقة العياضية بقضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.