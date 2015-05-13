أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل أبو علاء العفرى الرجل الثانى فى تنظيم "داعش" بالعراق

Google+ Print
مقتل أبو علاء العفرى الرجل الثانى فى تنظيم "داعش" بالعراق مقتل أبو علاء العفرى الرجل الثانى فى تنظيم "داعش" بالعراق
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل الرجل الثانى فى تنظيم داعش الإرهابى أبو علاء العفرى بغارة على تلعفر فى العراق، وذلك خلال غارة شنتها قوات التحالف الدولى.

وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طيران التحالف الدولى استهدف بغارة جوية الرجل الثانى فى تنظيم داعش الإرهابى أبوعلاء العفرى، استنادا إلى معلومات استخباراتية عراقية دقيقة.

وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء، أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا للعفرى مع "قاضى قضاة ولاية الجزيرة والبادية" أكرم قرباش المكنى الملا ميسر، وعدد كبير من قيادات التنظيم فى جامع الشهداء بمنطقة العياضية بقضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365