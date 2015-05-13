تناول زيت الزيتون والمكسرات يحسّن أداء المخ

جدَّة ـ نهيل عبد الله

كشفت دراسة إسبانيَّة صدرت حديثاً أنَّ النظام الغذائي في دول البحر المتوسط القائم على استخدام زيت الزيتون والمكسرات قد يقوي الذاكرة ويحسن من أداء المخ.

ويسعى العلماء من خلال هذه الدِّراسة لإثبات وجود علاقة بين النظام الغذائي السائد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وبين مستوى أداء المخ لوظائفه.

وشملت الدِّراسة 447 مسناً معرضين لأمراض أوعية القلب، وطلب منهم إتباع واحد من ثلاثة أنظمة غذائيَّة، إما نظام البحر المتوسط مضافاً إليه زيت الزيتون، أو نظام البحر المتوسط مضافاً إليه المكسرات أو نظام منخفض الدهون.

وخضع جميع المشاركين إلى امتحانات قدرة الإدراك لدى بدء الدِّراسة وفي ختامها.

وأظهرت النتائج أنَّ المجموعة التي اتبعت نظاماً يقلص الدهون فقط شهدت تراجعاً في الذاكرة وقدرات الإدراك.

أما المجموعة التي اتبعت نظام البحر المتوسط مع إضافة المكسَّرات فقد طرأ لديها تحسن ملموس في الذاكرة، بينما تحسنت بشكل كبير وظائف الإدراك لدى المجموعة التي اتبعت نظام البحر المتوسط مع إضافة زيت الزيتون.

وخلصت الدِّراسة بعد هذه النتائج إلى أنَّ النظام الغذائي للبحر المتوسط، الذي يقلل من الأطعمة الحيوانيَّة مثل اللحم والزبد ويكثر من الخضراوات والبقول والحبوب الكاملة حين يضاف إليه زيت الزيتون يرتبط بتحسن وظائف الإدراك.