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قلة النوم تجعلك أكثر حساسيَّة للألم!

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قلة النوم تجعلك أكثر حساسيَّة للألم! قلة النوم تجعلك أكثر حساسيَّة للألم!

الأربعاء 13-05-2015 02:00

جدَّة ـ نهيل عبد الله

أظهرت دراسة نرويجيَّة صدرت حديثاً أنَّ نقص النوم يجعل جسم الإنسان أكثر حساسيَّة للألم. وأشارت إلى أنَّ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم يتحملون الألم الجسدي بشكل أقل، وهو ما يعني أنَّهم أكثر حساسيَّة للألم من غيرهم.
واشتملت الدِّراسة على إجراء اختبار تحمل البرودة، الذي يعدُّ أداة شائعة في البحث العلمي التجريبي من أجل الكشف عن القدرة على تحمل الألم، وتم إجراء الاختبار على مجموعة من الأشخاص من خلال وضع أيديهم في ماء جليدي شديد البرودة وحاولوا إبقاء أيديهم فيه أطول فترة ممكنة.
وأظهرت الدِّراسة أنَّ 42% من الأشخاص الذين يعانون من الأرق شعروا بألم البرودة في وقت أبكر من غيرهم وسحبوا أيديهم من الحوض المائي البارد بشكل أسرع جراء إحساسهم بالألم قبل غيرهم، وذلك في مقابل 31% أحسوا بألم البرودة بسرعة وسحبوا أيديهم مبكراً، وهم من الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل أو اضطرابات في النوم.
وتوصلت النتائج الإجماليَّة للدِّراسة إلى أنَّ الإحساس بالألم من حيث التكرار والشدَّة يزداد بوجود اضطرابات في النوم.
وبحسب الدِّراسة، فإنَّ التأثير على القدرة على تحمل الألم كان أكثر وضوحاً على الأشخاص الذين يعانون من الأرق والألم المزمن في الوقت نفسه.
ولفتت الدِّراسة إلى أنَّه على الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن أن يقوموا بتحسين نوعيَّة نومهم.

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سيدتي