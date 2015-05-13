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بالفيديو: الأمير هاري يرقص الهاكا

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الأربعاء 13-05-2015 16:55

شارك الأمير Harry جنود الجيش النيوزيلندي أداء رقصة الهاكا التقليدية خلال زيارته التي تستمر 8 أيام لنيوزلندا.
وظهر الأمير البالغ من العمر 30 عاماً بالزي العسكري البريطاني في وضع من التركيز الشديد أثناء تأديته رقصة الحرب الخاصّة بالسكان الأصليين الماويين.
ولم يتلقَّ الأمير تدريباً على الرقصة سوى لمدّة 20 دقيقة قبل ظهوره أمام آلات التصوير.
وأشاد أحد مدرّبي الأمير Harry بأدائه، إذ قال: "لقد أبلى الأمير بلاًء حسناً، على الرغم من أنه تمرّن لفترة قصيرة".
يُشار إلى أن رقصة الهاكا هي تقليد يتعيّن على جميع المجندين في الجيش النيوزيلندي تعلّمه. فالرقصة مكرّسة لإله الحرب، وللجنود الذين قتلوا في الحروب السابقة والذين لا يزالوان في الخدمة.
يُذكر أنّ الأمير Harry سيعود إلى بريطانيا في 16 مايو الجاري، حيث سيتعرّف لأول مرة إلى ابنة أخيه الأميرة Charlotte.

 

إيما واتسون توضح حقيقة علاقتها بالأمير هاري

 

 

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