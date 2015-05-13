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بعد خسارتها 90 كلغ أي رسالة توجّه ملكة جمال الرشاقة لملكة جمال بدينات العرب؟

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بعد خسارتها 90 كلغ أي رسالة توجّه ملكة جمال الرشاقة لملكة جمال بدينات العرب؟ بعد خسارتها 90 كلغ أي رسالة توجّه ملكة جمال الرشاقة لملكة جمال بدينات العرب؟

الأربعاء 13-05-2015 16:41

استقبل الزميل زافين قيومجيان في برنامجه "بلا طول سيرة" الذي يعرض على شاشة "المستقبل"، ملكة جمال الرشاقة سالي سعيدون التي تمّ انتخابها مساء السبت الماضي في حفل أقيم في بيروت ونظمته صاحبة ورئيسة شركة (اي سينس) السيدة إيمان أبو نكد.

عشر نساء قبلن التحدي، ودخلن السباق لبلوغ لقب ملكة جمال الرشاقة. من 150 كلغ الى 60 كلغ، تحدثت المشتركات عن كيفية تغيير حياتهن.
وأعلنت ابو نكد عن تنظيم حفل ملكة وملك الرشاقة السنة المقبلة.
ملكة جمال الرشاقة من جهتها تمنت على ملكة جمال البدانة التي تم انتخابها في برنامج "أحمر بالخط العريض" الأسبوع الماضي أيضاً، أن تخسر الوزن الزائد، وقالت: هم يتوجون المرض ونحن نتوج الصحة. مضيفةً أنها تتحدث عن موضوع السمنة بعد تجربة مريرة معها فكانت تكبّل حياتها وتجعلها منزوية في المجتمع الذي تعيش فيه.
وكذلك وجهت رسالة الى حبيبها السابق الذي رفض الارتباط بها بسبب وزنها الزائد فقالت له بعد أن أدخلت الغيير الى حياتها وصحتها: "شوف كيف صارت سالي هلق".

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سيدتي