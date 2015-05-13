جورج كلوني: أصبحت خبيراً في الطعام اللبناني وأتناول الكثير من التبولة

اعترف النجم العالمي George Clooney بحديث له مع News.co.au بأنه يعيش مع زوجته اللبنانية أمل علم الدين أجمل أيام حياته.

واعترف النجم بأنه لا يدخل أيّ نقاش مع زوجته لأنها أذكى منه، ولن يستطيع بالتالي أن يتفوق عليها في أيّ موضوع، إلا أنه من النادر أن يختلفا على شيء.

وقال الممثل البالغ من العمر 54 عاماً: "منذ لحظة لقائي بها، كان قضاء الوقت معها هو أهمّ شيء في حياتي، وهذا جلب لي أكبر شعور من البهجة. هذه هي أسعد أيام في حياتي، وهذا شعور عظيم. أنا عندي الآن أفضل شريكة حياة، وهذه نعمة لم أكن أفكر أبداً بأنني كنت سأحصل عليها".

وتابع النجم القول إنّه وزوجته المحامية البالغة من العمر 37 عاماً لا يمكن أن يفترقا عن بعضهما أكثر من أسبوع مهما كثرت انشغالاتهما.

وأشار George إلى أن زوجته لا تتقن الطبخ، بل كلّ ما تستطيع القيام به هو الحجز في المطاعم كما تفعل والدتها. لكنه أصبح خبيراً في الطعام اللبناني، حيث قال:" "هم يتخصّصون بالتبولة، وينتجون الكثير منــــها، فلهذا نأكل كميات هائلة من التبولة. أنا أصبحت الآن خبيراً في الطعام اللبناني، وهذا رائع جداً".

وعن إطلالات أمل، قال النجم إنّ زوجته تختار بنفسها ما يعجبها، ولا يُمكن أن ترتدي أي شيء لمجرد أنه يحمل اسم مصمم معين، لافتاً إلى أنه عندما تعرّف إلى أمل كانت تختار ملابسها بنفسها وبشكل مميز.

وختم George Clooney بالقول إن ملابسه لا تُعجب ـ في بعض الأحيان ـ زوجته أمل علم الدين، وعادة ما تقول له: "هل سترتدي كنزة التكيلا مجدداً!".

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