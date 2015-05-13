عميد طب طنطا: نقص التمريض مشكلة تواجه المستشفى العالمى قبل افتتاحها

أكد الدكتور أمجد فرحات عميد كلية طب طنطا أن النقص الشديد فى كوادر التمريض بالمستشفى التعليمى العالمى الجديد هى من أهم المعوقات التى تواجه المستشفى وإدارتها، مؤكدا أن المستشفى تعمل حاليا بنسبة 100% من نسبة التمريض الموجودة بحد أقصى من 20:30% نظرا للنقص الشديد فى التمريض وفنيى التمريض.

وأكد أن هناك قرارا وزاريا من وزير الصحة بتكليف خريجى المعهد الفنى للتمريض و50% من خريجى كلية التمريض هذا العام للعمل بالمستشفى العالمى الجديد للعمل بالمستشفى لسد العجز الكبير بها، مؤكدا أن المستشفى تسعى لعمل تعاقدات مع العديد من الشركات والقطاعات المختلفة من الشرطة وشركة غزل المحلة والتأمين الصحى وعدد من الشركات الكبرى للنهوض بالمستشفى إلى جانب أن المستشفى تستقبل حالات مجانية، مناشدا وزير التعليم العالى ووزارة الصحة بتوفير الإمكانيات المادية للحالات المرضية التى تعالج بالمجان والتى سيتم علاجها بالمستشفى.

من جانبه أكد الدكتور ياسر سراج مدير عام المستشفى العالمى أن المستشفى تستقبل الحالات المرضية فى جميع التخصصات وتمت الاستعانة بأحد الخبراء البلجيكين لإجراء عملية جراحية بتغيير الصمام المترالى بواسطة المنظار دون تدخل لفتح الصدر إلى جانب عشرات الحالات التى تم علاجها داخل المستشفى، مضيفا أن المستشفى مجهزة لإجراء زراعات الكبد والكلى وبها أحدث أجهزة الأشعة الموجودة بالعالم إلى جانب وحدات المناظير والأشعة المقطعية.

وأشار إلى أن المستشفى تستقبل الأطفال المبتسرين داخل 6 حضانات من إجمالى 14 حضانة، نظرا لعدم وجود تمريض كافٍ لتشغيل باقى الحضانات إلى جانب وجود حضانتين متنقلتين لنقل الطفل المبتسر من مكان ولادته إلى المستشفى لتلقى العلاج، مضيفا أن إدارة المستشفى تعاقدت من شركة أمن خاصة وشركة نظافة للحفاظ على المستشفى والاهتمام بنظافتها لأداء دورها على أكمل وجه وإسناد أعمال صيانة الأجهزة والمبنى لشركة المقاولون العرب للحفاظ على المستشفى والأجهزة.