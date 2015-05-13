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محافظ الإسماعيلية وسفير إندونيسيا يناقشان سبل تفعيل اتفاقية التوأمة

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استقبل اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة السيد نور فائزى سوواندى، سفير دولة أندونيسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له خلال الزيارة التى قام بها السفير الأندونيسى للإسماعيلية، لبحث سبل تفعيل وتنشيط برامج اتفاقية التعاون والتوأمة بين محافظة الإسماعيلية المصرية ومحافظة جيوجاكرتا الأندونيسية.

تأتى الزيارة فى إطار الزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون المشترك بين وأندونيسيا والعلاقات الوطيدة وأواصر المحبة، التى تربط بين البلدين حكومة وشعبا منذ سنوات عديدة، وخلال اللقاء أعرب السفير الأندونيسى وأعضاء الوفد المرافق له عن سعادتهم بالزيارة وحفاوة الاستقبال، كما أشاد بالإسماعيلية، وما تشهده على أرضها من مشروعات تنموية وتجارب ناجحة.

وحرص محافظ الإسماعيلية على حضور أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة للقاء على رأسهم المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى للمحافظة، كما أكد محافظ الإسماعيلية على ترحيبه ودعمه لتفعيل برامج اتفاقية التوأمة بين الجانبين، مؤكدا أن مصر وأندونيسيا تربطهما علاقات أخوة عريقة منذ فجر التاريخ، وأنه سوف يتم تعظيم حجم تبادل الوفود والزيارات وتعظيم حجم التعاملات بين الجانبين.

وأوضح السفير الأندونيسى أن أندونيسيا نجحت فى تنفيذ 54 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر تم دعمها من البنوك الأندونيسية والحكومة الأندونيسية لتصبح نواة للاقتصاد الإبداعى ولنهضة أندونيسيا.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن تجربة أندونيسيا للقضاء على المناطق العشوائية تستحق الإشادة والفخر بهذا الإنجاز العظيم، وأن النموذج الأندونيسى نموذج يستحق الدراسة والاستفادة منه، مشيرا إلى أنه قد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث آليات تفعيل التوأمة من خلال تحديد الاختصاصات والمحاسبة لكل مسئول.

وأضاف المحافظ أنه تم توجيه دعوة خاصة لجعل الإسماعيلية المفتاح الحقيقى لتنمية العلاقات المصرية الأندونيسية من خلال تفعيل التوأمة، التى ظلت حبيسة الأدراج منذ 1991، وأنه تم الموافقة على إرسال وفد إسماعيل لزيارة جوجاكرتا للدراسة على الطبيعة وتحديد مجالات التعاون المتاحة والمأمولة خلال الفترة القادمة.

وفى ختام الزيارة تبادل سفير أندونيسيا ومحافظ الإسماعيلية الدروع والهديا التذكارية ثم توجه السفير والوفد المرافق له لزيارة مشروع قناة السويس الجديدة.

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير أندونسيا -اليوم السابع -5 -2015
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محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير أندونسيا

المحافظ يهدى درع المحافظة لسفير أندونسيا -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يهدى درع المحافظة لسفير أندونسيا

درع جوجاكارتا لمحافظ الإسماعيلية -اليوم السابع -5 -2015
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درع جوجاكارتا لمحافظ الإسماعيلية

حوار بين المحافظ والوفد الأندونيسى -اليوم السابع -5 -2015
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حوار بين المحافظ والوفد الأندونيسى

المحافظ أثناء اللقاء وتوجيه الدعوة لحضور المهرجان -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ أثناء اللقاء وتوجيه الدعوة لحضور المهرجان


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مصر 365

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