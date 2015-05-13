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الدفاع العراقية: طيران التحالف استهدف نائب زعيم داعش أبو علاء العفرى

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الدفاع العراقية: طيران التحالف استهدف نائب زعيم داعش أبو علاء العفرى الدفاع العراقية: طيران التحالف استهدف نائب زعيم داعش أبو علاء العفرى
ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طيران التحالف الدولى استهدف بغارة جوية الرجل الثانى فى تنظيم داعش الإرهابى أبوعلاء العفرى، استنادا إلى معلومات استخبارية عراقية دقيقة.

وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء، أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا للعفرى مع "قاضى قضاة ولاية الجزيرة والبادية" أكرم قرباش المكنى الملا ميسر، وعدد كبير من قيادات التنظيم فى جامع الشهداء بمنطقة العياضية بقضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

من جهة أخرى، زار وزير الدفاع العراقى خالد متعب العبيدى يرافقه الامين العام لوزارة الدفاع وأمين السر العام وقائد عمليات بغداد اللواء عبد الأمير الشمري، مديرية الاستخبارات العسكرية واطلع على منجزات المديرية بعد أن استمع إلى شرح مفصل من مدير المديرية اللواء الركن سعد العلاق، وأمر بتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المديرية خصوصا ما يتعلق بالتمويل المالى والفني.. وأعرب عن شكره لمنتسبى المديرية من الضباط والجنود على الجهود المتميزة فى مكافحة الإرهاب.
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