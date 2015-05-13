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فلسطينيون ينظمون مسيرة فى الضفة الغربية إحياء لذكرى النكبة

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فلسطينيون ينظمون مسيرة فى الضفة الغربية إحياء لذكرى النكبة فلسطينيون ينظمون مسيرة فى الضفة الغربية إحياء لذكرى النكبة
نظم فلسطنيون مسيرة اليوم الاربعاء فى مدينة رام الله بالضفة الغربية قبل يومين من حلول ذكرى النكبة.

و"النكبة" مصطلح فلسطينى يستخدم لوصف نزوحهم فى حرب عام 1948 عقب قيام إسرائيل.

وهزمت إسرائيل جيوش الدول العربية المجاورة التى شنت حربا بعد إعلان الدولة اليهودية فى عام 48.

وطرد أو فر أكثر من 700 ألف فلسطينى خلال القتال، وفقا للأمم المتحدة.

ولا يزال العديد من النازحين وذريتهم يعيشون فى الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان والأردن.

وتم تسجيل أكثر من خمسة ملايين فلسطينى كلاجئين لدى الامم المتحدة.

وينظر الفلسطينيون مسيرات فى الخامس عشر من مايو من كل عام لإحياء هذه الذكرى.

ولا يزال مصير اللاجئين نقطة خلافية جوهرية فى الصراع العربى الإسرائيلى.
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