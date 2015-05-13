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10 فوائد لزيت الزيتون أهمها علاج المغص الكلوى والروماتيزم

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10 فوائد لزيت الزيتون أهمها علاج المغص الكلوى والروماتيزم 10 فوائد لزيت الزيتون أهمها علاج المغص الكلوى والروماتيزم
زيت الزيتون يتم استخدامه فى العديد من الأغراض كالطبخ والطب وفى صناعة الصابون، وله العديد من الفوائد المهمة لصحة الإنسان.

و فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، يحتوى زيت الزيتون على الأحماض الدهنية غير الضارة ونسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، ولذلك فتناوله يساعد على الحد من الإصابة ببعض الأمراض كالقلب والمعدة والكوليسترول والسرطان.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله لزيت الزيتون، ومنها:
>1- يساعد فى التخلص من الإصابة بالإمساك، لأنه يعمل كملين قوى.
>2- يخفف ألم المغص الكلوى بتناول ملعقة من زيت الزيتون.
>3- يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.
>4- يقوى المعدة و يحد من تعرضها للإصابة بالعديد من الأمراض.
>5- يحد من ظهور علامات تقدم العمر.
>6- يعالج الألم الروماتزمية.
>7- يخلصك من قروح اللثة.
>8- يحد من الشعور بالألم التهاب المفاصل.
>9- يعالج مشاكل الأعصاب.
>10- يعالج مشاكل التشققات فى الجلد و خاصة القدمين.

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مصر 365