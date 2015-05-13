4 خطوات للتخلص من تشققات القدمين في المنزل

بالطبع ترك فصل الشتاء بشرتك جافة ومشققة، وخصوصاً قدميك، فهل فكرت بإعادة النعومة لهما مرة أخرى لتكونا جاهزتين للظهور في الصيف؟

إذا فكرت بهذا الأمر فقد تظنين أن أمامك حلاً من اثنين، إما أن تعاني كثيراً لتجهيز قدميك، أو أن تعاني من ميزانية مراكز التجميل الضخمة، ولكن "سيِّدتي نت" يعدك بالحصول على قدمين ناعمتين في منزلك ودون أي معاناة، حيث يكمن السر في الماء الدافئ المملح، والخطوات نقدمها لك في ما يلي:

قد يعجبك : طبيب تجميل يفضح عمليّات كيم!

1. نقع القدمين

قومي بوضع قدميك في وعاء به ماء دافئ مع القليل من الملح الخشن وزيت الزيتون، واتركيهما لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي مزيداً من الماء الساخن لمدة 10 دقائق أخرى، كرري تجديد الماء الساخن وتحمليه قدر الإمكان حتى تجدي قدميك قد ذبلتا تماماً وأصبح جلدك ليناً ورطباً.

2. تقشير القدمين

تحتاجين في هذه المرحلة إلى أداة التقشير، وإذا لم تتوفر لديك يمكنك استخدام حجر القدمين، واذا لم يتوفر لديك منتج جيد لتقشير القدمين يمكنك صنع مقشر طبيعي مكون من كوب من الملح الخشن وكوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وافركي قدميك جيداً للتخلص تماماً من الجلد الميت.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأقدام قد تحتاج لأكثر من جلسة حتى تصبح ملساء تماماً، فبعض الأقدام تحتوي على تشققات عميقة لن تزول من أول مرة.

3. نقع القدمين مرة أخرى

والآن بعد أن قمتِ بالتقشير الجيد لقدميك فهما بحاجة إلى الترطيب الجيد، ولكن قبل ذلك قومي بنقعهما مرة أخرى في الماء المملح الدافئ لمدة عشر دقائق حتى يصبح الجلد ليناً مرة أخرى قبل وضع المرطب.

4. الترطيب

تحتاج القدم إلى مرطب قوي لترطيبها، ومن أقوى مرطبات البشرة الفازلين، وإذا كنت تريدين ترطيباً عميقاً لقدميك قومي بوضع طبقة من الفازلين عليهما، ثم لفي قدميك بكيس بلاستيكي، وارتدي الجوارب، فهذه الطريقة ستحافظ على امتصاص الفازلين تماماً.

تابعي أيضاً:

11 ساعة لتنفيذ وشم كارا الغريب

ما لا تعرفينه عن حنّة الأظافر، خطوات التطبيق ستُفاجئك!