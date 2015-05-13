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بالصور.. مصرع شاب اصطدم به قطار بجرجا سوهاج

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لقى منذ قليل شاب فى بداية العقد الثالث من عمره مصرعه أسفل عجلات إحدى القطارات بدائرة قسم جرجا عند المزلقان البحرى أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب، أنه أثناء عبور فراج أ ا 30 عاما ويعمل محصل لشريط السكة الحديد بناحية المزلقان البحرى دائرة قسم جرجا إصطدم به إحدى القطارات ولقى مصرعه فى الحال .

تم تجميع أشلاء المتوفى ونقلها بمعرفة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى جرجا العام وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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