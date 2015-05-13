ضبط 3 سائقين بشركات سياحية وبحوزتهم 180 لفة بانجو بالغردقة

تمكنت مباحث قسم الاشتباه بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط 3 سائقين سيارات سياحية وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بعد مطاردة مع رجال الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد على حسن مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن النقيب محمد دعبس ــ معاون مباحث قسم الاشتباه والذى كان فى خدمة الأفواج السياحية محاولة أحدى سيارات السياحة الهروب من الطريق إلى أحد المدقات الجبلية بصورة تدعو للاشتباه، فأسرع والقوة المرافقة والتى كان من ضمنها الملازم أول سيد كرم والملازم محمد عسكر بمطاردة السيارة وإستيقافها والتى تبين أنها تابعة لشركة سياحة تحمل رقم (ع م ج / 716) سياحه.

>كما تبين أن قائد السيارة " أحمد. أ. ب " 36 سنة سائق ومقيم حفر الباطن الغردقة وكان يرافقه "محمد. أ. ب " 40 مرافق سائق بالشركة أخرى ومقيم بمدينة سفاجا، وكذلك ضبط المدعو " حسن. م. أ " 30 سائق ومقيم الأشراف قنا .

وبتفتيش السيارة عثر على عدد (71) لفافه كبيرة الحجم تحتوى جميعاً على نبات البانجو المخدر تزن حوالى (180) كيلو جرام وعدد 3 هواتف محمول .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

و قرر اللواء حمدى الجزار ـ مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر تكريم وتقدير جهد السادة الضباط والقوة المرافقة لهم للجهد المبذول فى الضبط.