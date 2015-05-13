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تلميذ بمدرسة ابتدائية يصيب عين زميله بصاروخ فى السويس

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تلميذ بمدرسة ابتدائية يصيب عين زميله بصاروخ فى السويس تلميذ بمدرسة ابتدائية يصيب عين زميله بصاروخ فى السويس
قال أيمن سمير، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إنه قبل بدء امتحان اللغة الإنجليزية اليوم لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائى أمام مدرسة أبو عبيدة الجراح الابتدائية، أصاب أحد التلاميذ ويدعى (م.ر.م) بالصف الخامس زميل له ويدعى (ز.ع.أ) بالصف الخامس فى عينه اليمنى بصاروخ ألعاب نارية بمساعدة والدته، وتم نقل التلميذ المصاب إلى مستشفى التأمين الصحى بحوض الدرس التى نصحت بنقل التلميذ إلى القاهرة فورًا للعلاج للاشتباه فى خطورة الحالة.

وأفاد مصطفى فتح الله، مدير إدارة أمن المديرية، أن إدارة المدرسة فتحت التحقيق فى حضور ومتابعة مجدى عبد السلام، مدير إدارة شمال التعليمية، ورؤوف عياد، وكيل الإدارة، وأحمد رفاعى مسئول أمن شمال.

وندد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، بالسلوك الإجرامى من بعض التلاميذ بمساعدة وحضور أولياء أمورهم فى إشعال الورق والألعاب النارية أمام أبواب المدارس فى اليوم الأخير للامتحانات فى مشهد إجرامى يتنافى مع السلوك التربوى الصحيح المفترض توافره فى كل طالب حال استقامة الأسرة وارتقاء مستوى التربية عند أبنائها مناشدًا أولياء الأمور أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم لا سيئة تحسن التربية لا تفسدها تدعم جهود المدرسة فى بلوغ رسالتها السامية وهى تربية وتعليم النشء.

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مصر 365