محطة مياه البلينا بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية في الإدارة الفنية المستدامة TSM

حصلت محطة مياه الشرب المرشحة السطحية بالبلينا على الشهادة العالمية “الإدارة الفنية المستدامة TSM” التي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن الجدير بالذكر أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً، هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ

> الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتامين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

> وأكد اللواء محمود نافع أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تعمل حالياً على التأهيل للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.