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بالصور…محافظ القاهرة : استرداد 18 فدان بـ«عزبة أبو قرن»

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بالصور…محافظ القاهرة : استرداد 18 فدان بـ«عزبة أبو قرن» بالصور…محافظ القاهرة : استرداد 18 فدان بـ«عزبة أبو قرن»

أشرف د . جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة على أعمال إزالة تعديات من على أرض ملك محافظة القاهرة تقدر بمساحة 18 فدان بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة .. حيث قامت أجهزة حي القديمة تحت إشراف اللواء  السيد إبراهيم نصر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع قطاع جنوب لمديرية الأمن وشرطة المرافق وأجهزة الحي المختلفة وإعداد المعدات اللازمة من لوادر وحفارات وسيارات نقل لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد 34 عقار تم بناءهم بالمخالفة والتعدي على الأرض وجميعهم يتكون من طابق واحد عدا عقار واحد كان مكون من ثلاثة طوابق .

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته للمهندس ماهر صبحي رئيس الحي بالتحفظ على الأرض وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى ، وسرعة تشكيل لجنة من التخطيط العمراني لوضع التخطيط العمراني لها واستغلالها الاستغلال الأمثل .
> وأضاف ماهر صبحي رئيس الحي بأن الأرض كانت تحت ولاية وزارة الآثار للتنقيب بها عن آثار والتأكد من عدم وجود أي آثار بها ثم قامت بإخطار المحافظة بإعادة استلامها بالتعديات عليها ، وقام الحي بإصدار قرارات الإزالة اللازمة والتنسيق مع الشرطة لتنفيذ القرار وإعادة الأرض للمحافظة ورفع التعديات ، ولقد حاول بعض سكان المنطقة التجمع والتصدي للازالة ، ولكن تمكن رجال الأمن من السيطرة على الوضع وتمكين أجهزة الحي من أعمالها .

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