بالصور .. قطار يدهس «طفل» بمزلقان جرجا في سوهاج

استقبلت مشرحة مستشفى جرجا المركزي بمحافظة سوهاج، منذ قليل، أشلاء لطفل دهسه قطار بمزلقان جرجا البحري أثناء مرور الطفل راكباً دراجة أمام إحدى القطارات.

> كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تلقى من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد وصول أشلاء طفل لمستشفى جرجا المركزي بعد أن دهسة قطار، بعد أن تعطلت دراجته بين قطبان السكة الحديد وفي لحظة مرور إحدى القطارات.

> جارى تحرير محضر بالواقعة لمعرفة ملابسات الحادث والتعرف على هوية الطفل.​