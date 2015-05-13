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مهرجان "كان" ينطلق اليوم

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الأربعاء 13-05-2015 14:44

بدأ نجوم العالم بالوصول إلى فرنسا للمشاركة بفعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ68 التي تنطلق اليوم، وتستمرّ حتى الـ24 من الشهر الجاري.
وسيُفتتح المهرجان بفيلم Standing Tall للمخرجة Emmanuelle Bercot، حيث ستكون المرة الأولى التي يفتتح فيها المهرجان بفيلم من إخراج امرأة، منذ عام 1987، كما أنها المرة الأولى التي يُفتتح المهرجان بفيلم فرنسيّ، منذ عام 2005.
وفيلم الختام هو فيلم Ice and the Sky الوثائقي للمخرج الفرنسي Luc Jacquet.
ويترأس المخرجان Joel وEthan Coen اللجنة المنظمة لمهرجان "كان"، بينما ترأس Isabella Rossellini محلفي لجنة الجوائز الخاصة، على أن يتولى الممثل الفرنسي Lambert Wilson تقديم المهرجان.
يُذكر أن إدارة مهرجان "كان" قد وضعت قيوداً على "صور السيلفي" التي يحقّ للمشاهير التقاطها خارج القاعة الرئيسية للمهرجان.
وقال رئيس لجنة المهرجان Thierry Frémaux في تصريح إعلامي إنه سيتم "وضع قيود جديدة" على عدد صور السيلفي التي يحق للفنان أن يلتقطها لنفسه.

 

السيلفي ممنوعة في مهرجان " كان" وهذه قائمة الأفلام المتسابقة

 

 

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