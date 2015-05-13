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طليقة عمرو دياب تحكي قصة زواجها منه

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طليقة عمرو دياب تحكي قصة زواجها منه طليقة عمرو دياب تحكي قصة زواجها منه

الأربعاء 13-05-2015 15:02

تحدّثت الفنّانة المصريّة رضا عن قصة زواجها السابق من الفنان ، الذي انفصلت عنه منذ سنوات ولها منه بنت تدعى نور، قائلة إنها تزوجته بعد قيامها ببطولة فوازير رمضان، حيث تقابلا أثناء تصوير أحد الإعلانات.
وقالت شيرين في برنامج "صاحبة السعادة"، إنها أبلغت حينها أنها ستقوم بعمل إعلان مع مطرب جديد اسمه عمرو دياب، وسافرت بعدها إلى أمريكا، وفي ذلك الوقت بدأ يلمع نجم عمرو.
وقالت إنها تزوجت من عمرو في تلك الفترة، وإن مكان تصوير كليب أغنية "متخافيش" كان في منزلهما، حيث كان لديهما مطبخ كبير، والمصور الفرنسي يومها أعجب بالمنزل، وطلب من شيرين تصوير الكليب فيه.

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سيدتي

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