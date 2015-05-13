ضبط تشكيل عصابى يتزعمه مسجل خطر تخصص فى سرقة المنازل بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، بإشراف العميد عمر خطاب، من كشف غموض وقائع سرقة المنازل وماكينات الكهرباء والرى بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع مسجل شقى خطر وسائق توك توك .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بتعدد البلاغات عن سرقات بالمنازل وماكينات الرى بدائرة المركز دون التوصل إلى مرتكبى تلك الوقائع، والذى أمر على الفور بسرعة التوصل إلى مرتكبى تلك الوقائع وتقديمه للعدالة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، حيث تبين من التحريات التى قادها الرائد هيثم شاكر رئيس مباحث المركز بالإنابة، والنقيبان رفعت الحلوجى وحسام غلاب معاونى مباحث المركز، أن وراء تلك الوقائع مسجل خطر وسائق توك توك، تم عمل عدة أكمنه ثابتة ومتحركة، وأسفرت إحداها عن ضبط فتحى ا ف 37 عاما عامل ومقيم قاو غرب مركز طما والمسجل شقى خطر تحت رقم 1156 فئه "ج" سرقات عامة، والسابق اتهامه فى عدد 15 قضية ما بين سرقات ومخدرات وخطف وآخرهم القضية رقم 914 إدارى مركز طما لسنة 2013 "خطف"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد "2" قضية بدائرة مركز جهينة الأولى رقم 1106 إدارى مركز جهينة لسنة 2015 سرقة محتويات فيلا، والثانية رقم 921 إدارى مركز جهينة لسنة 2015 سرقة ماتور مياه ومطلوب فى "4" قضايا دائرة مركز طما، الأولى رقم 8989 جنح مركز طما لسنة 2015 سرقة، والثانية رقم 8990 جنح مركز طما لسنة 2015 سرقة، والثالثة رقم 8991 جنح مركز طما لسنة 2015 سرقة، والرابعة رقم 8992 جنح مركز طما لسنة 2015 سرقة وبحوزته بندقية خرطوش بدون رقم، وكذا عدد "2" فرد خرطوش عيار 16 محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط علاء إ أ 18 عاما سائق توك توك ومقيم قاو غرب مركز طما، حيث ضبط بحوزتهما 4 "ريسيفر" مختلف الأنواع، و3 دى فى دى، و3 شاشات عرض و1 تليفزيون باناسونيك و1 كشاف كهربائى 2 لمبة و3 سماعات صب كبيرة و6 سماعات صب صغيرة و6 أسطوانات بوتاجاز، و3 مولدات كهربائية و1 موتور مياه، وكاتشن ماشين 7×1 و2 طفاية حريق و2 كشاف إضاءة، وفلتر مياه مراحل متعددة، و1 لحاف فيبر و2 بطانية ومفرش وسخان كهربائى وأدوات منزلية، وبعض أدوات التجميل و6 علب كرتون بها مقابض أبواب و2 مصباح سيارة وعلبة بلاستيك إكسسوارات و1 بوتاجاز و1 شعلة، وبمناقشة المتهمين اعترفا بارتكابهما الوقائع و 4 وقائع أخرى.

جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

>