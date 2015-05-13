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إعادة محاكمة ٢٠ طالباً فى اتهامهم بتخريب كلية أصول الدين بالمنصورة

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إعادة محاكمة ٢٠ طالباً فى اتهامهم بتخريب كلية أصول الدين بالمنصورة إعادة محاكمة ٢٠ طالباً فى اتهامهم بتخريب كلية أصول الدين بالمنصورة
قبلت محكمة النقض اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن ٢٠ طالباً بجامعة الأزهر فرع المنصورة، لإلغاء الحكم الصادر ضدهم بالسجن ٥ سنوات، فى اتهامهم بتخريب مبنى كلية أصول الدين، وقررت إعادة محاكمتهم.

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠١٤ حكماً، بمعاقبة الطلاب بالسجن المشدد ٥ سنوات، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وشغب داخل جامعة الأزهر، وتخريب مبنى كلية أصول الدين، ومقاومة السلطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة داخل جامعة الأزهر فرع المنصورة.

كما اتهمتهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة ألعاب نارية، ومقاومة السلطات، واتلاف ممتلكات عامة من بينها مبنى كلية أصول الدين، وحيازة مولوتوف وإشعال النيران.
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