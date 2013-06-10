دراسة: تناول الشيكولاتة بكثافة يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب فى الكبر

حذرت دراسة طبية من أن الاطفال الذين يتناولون أكثر من قطعتين بسكوت شيكولاتة يوميا معرضون لزيادة مخاطر إصابتهم بضغط الدم المرتفع وأمراض القلب فى مراحل متقدمة من أعمارهم.

وأوضح الباحثون أن الغالبية العظمى من الأشخاص يعلمون أن البسكويت بأنواعه المختلفة محمل بكميات لا حد لها من السكريات والدهون مشيرين إلى أن العديد من الوجبات الخفيفة الحلوة تحتوى على كماية خفية "مقلقة من الأملاح .

ووجد الباحثون أن البسكويت الذى يتم تسويقه على كونه "لايت" أو قليل السعرات الحرارية يكون محملا بكميات كبيرة من الملح تصل إلى 90 % من إجمالى المكونات المصنوع بها .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه المسح الشامل لعدد كبير من المنتجات أن 25% من البسكويت المحلى تحتوى على كميات مرتفعة للغاية من الأملاح بالمقارنة بذرة الفشار المملحة.