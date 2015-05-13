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دعوى قضائية ضد وزيرة التطوير الحضرى لإهانتها "الصعايدة"

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دعوى قضائية ضد وزيرة التطوير الحضرى لإهانتها "الصعايدة" دعوى قضائية ضد وزيرة التطوير الحضرى لإهانتها "الصعايدة"
قال محمود أبو الليل، منسق حركة الدفاع عن طيبة، إنه تقدم بدعوى قضائية اليوم بمجلس الدولة للتحقيق مع الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، بسبب تصريحاتها التى قالت فيها: إن سبب انتشار العشوائيات فى القاهرة هم "الصعايدة".

وطالب أبو الليل فى تصريحات صحفية له اليوم، بالتحقيق مع الوزيرة فيما نسب إليها، مشيرا إلى أن الصعايدة هم من قدموا كل غال ونفيس من أجل رفعة الوطن.

وطالب أبو الليل بعزل الوزيرة لاحتقارها نحو 40 مليون مصرى ينتمون لصعيد ، مشددا على ضرورة اختيار وزراء وطنيين ينتمون للفئات الكادحة حتى يشعروا بالآم ومعاناة المصريين.
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