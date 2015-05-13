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محافظ أسيوط : زيادة عدد الشون الترابية لاستلام القمح والتيسير على المزارعين

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محافظ أسيوط : زيادة عدد الشون الترابية لاستلام القمح والتيسير على المزارعين محافظ أسيوط : زيادة عدد الشون الترابية لاستلام القمح والتيسير على المزارعين

 أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن موافقة الدكتور خالد حنفي وزير على اعتماد 5 شون ترابية إضافية لاستلام الأقماح المحلية والجاري توريدها لمديرية التموين لموسم 2015، ليصبح إجمالي عدد الشون الترابية التي تتسلم القمح بمختلف المراكز 9 شون ترابية.

 وأضاف المحافظ أن القوات المسلحة تجري تطوير 5 شون أخرى بعدد من المراكز للتخفيف عن المزارعين

 وكان محافظ اسيوط قد قام بالتنسيق مع وزير التموين لاستثناء الشون الترابية الصالحة لاستلام القمح فى اسيوط من قرار منع التسلم بها والذى يطبق على مستوى الجمهورية

واوضح صالح عبد الله  وكيل وزارة التموين أن الشون الأسمنتية والصوامع بمديرية تموين أسيوط  مستمرة في تسلم محصول القمح من المزارعين، منوهاً أن عدد الصوامع والشون الأسمنتية في كافة المراكز على مستوى المحافظة تكفي تماماً للأرصدة المتوقع تسليمها خلال الفترة المقبلة.

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